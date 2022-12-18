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Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşuna ilişkin Baykar'da kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "20 yıldır hayalini kurduğumuz Kızılelma'nın ilk uçuşunu Baykar ailesi ile birlikte kutladık." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 18.12.2022 - 00:05 Güncelleme: 18.12.2022 - 00:07 / Editör: Ozge Selin
Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması
Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, 14 Aralık'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi ve 18 dakika süren ilk uçuşu ile Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı. Bu uçuşa ilişkin Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi​​​​​​​'nde kutlama yapıldı ve Baykar çalışanları Bayraktar Kızılelma'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, '20 yıldır hayalini kurduğumuz Kızılelma'nın ilk uçuşunu Baykar ailesi ile birlikte kutladık.' ifadelerini kullandı.Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da 'Genç ve dinamik ekibimizle yapacak çok işimiz, yürüyecek uzun bir yolumuz var.' değerlendirmesinde bulundu.

Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması

- Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak

Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması

Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması
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