Selçuk Bayraktar: KIZILELMA'dan sonra uzayla ilgili projelerimiz var

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, Bayraktar Kızılelma 14 Aralık'ta pistten teker kesti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Bayraktar, 'KIZILELMA aslında bizim bu serüvene başladığımız 20 sene önceden beri getirdiğimiz ve tüm birikimimizle teknolojik müktesebatla uçuyor. Türkiye'nin ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini'yi 2004'te 6 kiloluk bir uçak boyutunda uçurmuştuk. Ufacık bir uçaktı. Sonrasında Bayraktar Malazgirt helikopteri var. Maalesef o bürokrasinin engellemesiyle yok olmuş bir proje. Türkiye'nin ilk robot helikopter projesi. Ufak bir helikopter. Sonrasında 2009'da Bayraktar TB1, TB2'nin bir anlamda teknoloji demosu olan bir platform. Sonrasında Bayraktar TB2 dünya havacılık tarihine damgasını vurmuş, muharebe paradigmalarını değiştirmiş ve Karabağ'da görev almış, İdlib'de görev almış, Türk ordularının dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferi kazanmasına vesile olmuş platform geliştirildi 2014'te. 650 kg'lık bir platformdu' şeklinde konuştu.Bayraktar, 'Bayraktar Akıncı 2019'da uçtu. Bundan tam 3 yıl önce ve TSK'nın envanterine de 2021'de girdi. Ondan da yaklaşık 1 sene sonra KIZILELMA ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bütün bu mirasın üzerinde aslında, bütün geliştirdiğimiz projelerde her zaman şunu hedefliyoruz. Asla verdiğimiz sözden geriye düşmek istemiyoruz. 2023'te uçuracağımızı söylemiştik, asıl hedefimiz önce uçurmaktı. Yoğun bir tempoda çalışarak KIZILELMA'yı Cumhuriyetimizin 100. yılından öncesine yetiştirmeyi hedefledik ve Allah'a şükür başarıyla uçuş gerçekleşti' ifadelerini kullandı