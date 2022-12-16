Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu'nun mahkûmiyet bayramı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık ceza ile ilgili istinaf ve temyiz yolu açık olduğu halde, yaratılmak istenen mağduriyet algısı siyasilerin tepkisine neden oldu.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Verilen karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Yargılama süreci devam etmektedir." dedi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da, "Ankara BB Başkanının da devam eden bir ceza davası varmış. Benzer bir sonuç onun için de çıkabilirmiş! Sizce Büyükşehir Belediye Başkanlarının önü mü açılıyor? Yoksa Sn. Kılıçdaroğlu'nun önü mü temizleniyor? Bu karar kimin işine yarıyorsa o tarafa iyi bakmak lazım!" derken, bir başka paylaşımında ise, İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, görselini paylaşarak, "Mahkeme kararına üzülüyorlar" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da, "İmamoğlu'nun YSK Üyelerine 'ahmak' diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararı ilk derece mahkemesinin kesin olmayan kararıdır, istinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur."AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci: "İyi ki ceza aldım diye sevinen ve suç işlediği için kendini kahraman(!) zanneden kişileri de gördük sonunda."AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can: "Mahkumiyete sevinmek tuhaf değil mi?"AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: "Diğer taraftan hiçbir rakibimizin seçim meydanları dışında elenmesinden memnun olmayız. Biz rekabetin sadece ve sadece sandıkta olmasını inanmış bir partiyiz. Bundan dolayıdır ki darbelere hep karşı olduk. Kendi içinizdeki adaylık yarışı da bizi hiç ilgilendirmiyor!. Derken, bir başka paylaşımında ise, "Karar çıkmadan Saraçhane'de organizasyon ile karar çıkmadan yola çıkmak aynı şekilde tuhaf değil mi başkanım?"AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır: "Bugün verilen yargı kararı nihai değildir .Demokrasilerde er meydanı sandıktır .Sandık dışındaki gelişmelerden medet ummak acziyettir."Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel: "Saraçhane'de bu akşam konuşanların birbirini takdim şeklini ve karşılıklı iltifatlarını not ettik. Sayın Ümit Özdağ, 'Mansur Yavaş aday olsun kazanır' dediğinde, 'başka partinin adayından sana ne?' diyenler bu akşamki seremoniye ne diyecekler?"Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Sarı da, "Kamu haklarını kullanmadan men koşulu yerel mahkeme kararının derece mahkemeleri dediğimiz İstinaf ve Temyiz mahkemesince onanması ile olmaktadır. Dolayısı ile yerel mahkeme kararı kesinleşmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında İBB Başkanlığı temsil ile hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Diğer bir husus bahse konu mahkumiyet kararı 5 yılı geçmediği için İstinaf incelemesi sonunda kesinleşmesine ilişkin düzenleme AK Parti tarafından getirilen 2019 yılındaki yargı paketiyle bu suçlar için temyiz yolu açılmıştır.Dolayısıyla İstinaf ve Temyiz incelemesinden geçmeden kararın kesinleşmesi mümkün değil. İBB Başkanı Ekrem bey hakkında da hakları kullanma açısından karar kesinleşene kadar kısıtlık mümkün değil. İBB Başkanlığını temsile devam edecektir. İstinaf ve Temyiz hukuki denetim yollarında tarafların hakkını aramasına mani bir durum yoktur.