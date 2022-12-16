İçme suyu hattı çalışmalarında göçük: 2 işçi öldü

Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında, göçük meydana geldi. İşçiler Bayram Yıldız ve Hasan Çelik, toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yapılan çalışmayla 2 işçi, toprak altından çıkarıldı. Sağlık durumları kritik olan ve ilk müdahale sonrası ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız ile Çelik, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Göçükle ilgili inceleme başlatıldı.