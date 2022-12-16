Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: Dokuz polis yaralandı

Diyarbakır'da Mardin yolu üzerinde polis servis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre dokuz polis yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Diyarbakır Mardin karayolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Patlamanın kent genelinde de duyulduğu bilgisi paylaşıldı.Dokuz polis yaralıYaralıların olduğu öğrenildi. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi. Hain saldırıda dokuz polis yaralandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklama 'Diyarbakır'da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır.' dedi.