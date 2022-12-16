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CHP'li Ümit Kocasakal 'İmamoğlu davasındaki' Henri Barkey detayına dikkat çekti! 'Pek hayra alamet değil'

İstanbul Barosu eski Başkanı, CHP'li Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasını değerlendirdi. FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey'in İmamoğlu davası için yaptığı açıklamaya değinen Kocasakal, "Barkey de topa girmiş! Şok dalgaları her köşeye ulaşacakmış! Ulaştı bile! Bu çevrelerin,sadece belli davalar ve kişiler için gösterdiği 'hassasiyetler', Duydukları 'kaygı' ve 'endişeler' pek hayra alamet değildir, kaygılıyım!" ifadelerini kullandı.

CHP'li Ümit Kocasakal 'İmamoğlu davasındaki' Henri Barkey detayına dikkat çekti! 'Pek hayra alamet değil'
Ekleme: 16.12.2022 - 23:06 Güncelleme: 16.12.2022 - 23:19 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Ümit Kocasakal 'İmamoğlu davasındaki' Henri Barkey detayına dikkat çekti! 'Pek hayra alamet değil'
Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça veto eden ve 2023 için Ekrem İmamoğlu'nun adını zikreden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları, genel başkanlarını destekleyen destekleyen CHP'lilerde de rahatsızlığa neden oldu.

15 TEMMUZ'UN KRİTİK İSMİ CIA DANIŞMANI DA 'OPERASYONA' DAHİL OLDU

CHP tarafından fonlanan medya dahi, yaşananlar üzerinden 'Kumpas Kılıçdaroğlu'na mı İmamoğlu'na mı' kavgasına tutuştu.

Almanya ve ABD Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamada, henüz nihayete ermemiş karar üzerinden 'mağduriyet' algısı yapıldı.

FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey de 'İmamoğlu'nun mahkum edilmesinden sonra bugün iki büyük kaybeden Erdoğan ve cumhurbaşkanlığı için ortak aday olacağını sanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. İmamoğlu'nun çizginin önüne itilmesi muhtemeldir' açıklamasını yaptı.

CHP'li Ümit Kocasakal 'İmamoğlu davasındaki' Henri Barkey detayına dikkat çekti! 'Pek hayra alamet değil'

CHP'Lİ KOCASAKAL'DAN YAŞANANLARA TEPKİ

İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak kararı olmamasına rağmen başını 6'lı masa ve küresel odakların çektiği kitlenin mağduriyet algısının oluşturulması çabasına, İstanbul Barosu eski Başkanı ve CHP'li Prof. Dr. Ümit Kocasakal'dan dikkat çeken bir tepki geldi.

Baro üyesi olduğu sırada CHP'ye üye olduğu için de gündeme gelen Kocasakal, bu kurguya Eski CIA mensubu Graham Fuller'e yakın isimlerden biri olan CIA'cı Henri Barkey'in de girdiğini söyleyerek endişeli olduğunu ifade etti.

CHP'li Ümit Kocasakal 'İmamoğlu davasındaki' Henri Barkey detayına dikkat çekti! 'Pek hayra alamet değil'

'İYİ PARTİ ÖNCÜLÜĞÜNDE KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ'

Kocasakal sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'Şok dalgaları her köşeye ulaşacakmış! Ulaştı bile! Bu çevrelerin,sadece belli davalar ve kişiler için gösterdiği 'hassasiyetler', Duydukları 'kaygı' ve 'endişeler' pek hayra alamet değildir, kaygılıyım!' diyerek İmamoğlu davasının arka planına dikkat çekti.

CHP'li Ümit Kocasakal 'İmamoğlu davasındaki' Henri Barkey detayına dikkat çekti! 'Pek hayra alamet değil'

Henüz yargı aşaması devam ederken ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezası kesinleşmemişken CHP içerisindeki bazı isimlerin ve Meral Akşener başkanlığındaki İYİ Parti'nin kahramanlık türküleri söylediğini aktaran Kocasakal, ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Doğruluğu veya yanlışlığından bağımsız olarak; karar yeni çıkmış, henüz kesinleşmemiş. Gidilebilecek iki denetim muhakemesi yolu var. Ama ortalık toz duman.'Kahramanlık türküleri' dört bir yanı sarmış! Açıklamalar da ardı ardına.

CHP'li Ümit Kocasakal 'İmamoğlu davasındaki' Henri Barkey detayına dikkat çekti! 'Pek hayra alamet değil'

'NE DE DÜŞÜNÜR VE SEVERLER TÜRKİYE'Yİ!'

ABD E.İmamoğlu'na verilen hapis cezasından dolayı 'Derinden endişeliymiş!' AB de adil seçim ve demokrasi için kaygılı! Elbette hepsi demokrasi ve ifade özgürlüğü adına! Ne de düşünür ve severler Türkiye'yi!

CHP'li Ümit Kocasakal 'İmamoğlu davasındaki' Henri Barkey detayına dikkat çekti! 'Pek hayra alamet değil'

'KAYGI VE ENDİŞELER PEK HAYRA ALAMET DEĞİLDİR'

Graham Fuller'in saz arkadaşlarından CIA'cı Henri Barkey de topa girmiş! Şok dalgaları her köşeye ulaşacakmış! Ulaştı bile! Bu çevrelerin,sadece belli davalar ve kişiler için gösterdiği 'hassasiyetler', Duydukları 'kaygı' ve 'endişeler' pek hayra alamet değildir, kaygılıyım!

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CHP'li Ümit Kocasakal 'İmamoğlu davasındaki' Henri Barkey detayına dikkat çekti! 'Pek hayra alamet değil'
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