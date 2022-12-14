Yasa dışı yollarla yurda sızmaya çalışan 4 kişi yakalandı!
Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu 4 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' ifadelerine yer verildi.