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Yasa dışı yollarla yurda sızmaya çalışan 4 kişi yakalandı!

Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu 4 kişi yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurda sızmaya çalışan 4 kişi yakalandı!
Ekleme: 14.12.2022 - 19:31 Güncelleme: 14.12.2022 - 19:41 / Editör: Ozge Selin
Yasa dışı yollarla yurda sızmaya çalışan 4 kişi yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' ifadelerine yer verildi.

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