Niğde'de trafik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti!

Kazanın hemen ardından olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi İtfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını söndürmelerine rağmen otomobil tamamen yandı. Otomobilde bulunan bir kişi de hayatını kaybetti.Niğde'nin Ulukışla İlçesi ile Adana arasında bulunan karayolu, meydana gelen kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldıKorkunç kazada can veren kişinin kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin Murat Pınar (44) olduğu tespit edildi