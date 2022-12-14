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Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon! 12 gözaltı kararı: Aralarında HDP'li il başkanları da var

Mersin'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında HDP il yöneticileri, HDP Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçe başkanları ile eski yöneticilerinin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslerinde bulunan şahıslar gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.

Ekleme: 14.12.2022 - 09:51 Güncelleme: 14.12.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

12 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Örgütün Irak'ın kuzeyinde bulunan kamp ve mağaralarına yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Metina ve Zap bölgelerine yapılan başarılı operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin cenaze törenlerine katılan ve başarılı operasyonları baltalamak amacıyla yalan haberler yapan, terör örgütünün eylem çağrılarını, faaliyetlerini ve ölen örgüt mensuplarını sözde şehit ilan ederek duyurusunu yapan internet sitesinden yapılan haberler üzerine örgüt mensuplarının Mersin merkezinde bulunan ailesini sahiplenmek ve ölen örgüt mensubunu övücü sloganlar atarak yürüyüş düzenleyen 12 şahıs tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu sabah operasyon için düğmeye basan polisler, aralarında HDP il yöneticileri, HDP Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçe başkanları ile eski yöneticilerinin de bulunduğu 12 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerinde bulunan şahıslar gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon! 12 gözaltı kararı: Aralarında HDP'li il başkanları da var
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