İzmir'i 15 günde 3 kez sel götürdü ama İZSU 'Yağmur sınavını geçtik' dedi

Hafta sonu İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış, kentte bildik manzaralara neden oldu. Altyapı eksikliği nedeniyle kentin birçok yerinde logarlar taştı, cadde ve sokaklar yağmur sularına teslim oldu. Son 15 günde 3 kez su basan Tarihi Kemeraltı Çarşısı bu yağmurda da kaderi ile baş başa bırakıldı. Tarihi çarşıdaki çok sayıda işyerinde su baskını yaşandı. Çaresiz kalan esnaf sokak ve işyerini kendi temizledi. Tire'de sel sularına kapılan 4 çocuk 8 torun sahibi 95 yaşındaki Hamide Koca hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının cesedi dere yatağında bulundu.31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer geride kalan 4 yıla yakın süre içinde kentin altyapı eksikliğinin giderilmesine ilişkin elle tutulur bir çalışma yapmadı. Bunun sonucu olarak da her yağmurda kentte görmeye alıştığımız bildik manzaralar yaşanmaya devam etti.Geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen yağışlar sonrası pazartesi günü yazılı ve görsel basın yayın organlarına 'İzmir yağmur sınavından başarı ile geçti' başlığı ile bülten geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada kentin problemli 200 noktasına yapılan yatırımlar sonrası bu bölgelerde su baskınlarının önlendiğini öne sürdü. Bu açıklamanın üzerinden 24 saat bile geçmeden önceki gün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış İzmir'de yine bildik manzaraların oluşmasına neden oldu. Kent Merkezindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı, 15 gün içinde 3. kez yağmur suları nedeniyle adeta göle döndü.Çok sayıda işyerini su basarken yüzbinlerce liralık maddi hasar meydana geldi. Yağışın etkisi sadece Kemeraltı ile sınırlı kalmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış kent içinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Narlıdere'de sağanak yağışın etkisiyle rögarlar taştı. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken trafik bazı yerlerde durma noktasına geldi. Çeşme Otoyolu'nda sağanak yağmurdan dolayı araçlar bir süre yoluna devam edemedi. Evka-5 İlkevler Durağı'nda yağışın etkisiyle su birikintileri oluştu. Balçova Bahçeler arası mevkiinde araçlar sular altında kaldı. Narlıdere'de birçok noktada su baskınları yaşanırken Foça'da çok sayıda cadde ve sokağın yanı sıra pazar yerini su bastı. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında isyan etti.Kentte yağmur suyu kaynaklı tüm olumsuzlukları görmezden gelen İZSU Genel Müdürlüğü, sadece iki noktada lokal problem oluştuğunu, bunların da hızlı müdahale sayesinde kısa sürede giderildiğini duyurdu. İZSU aynı açıklamada sağanak yağışın alınan önemler ve altyapıya yönelik çalışmalar sayesinde yaşamı olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar doğurmadığını iddia etti. İZSU'nun açıklamaları skandal olarak nitelendirildi.Kentte yaşananlara bir tepki de AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan geldi. Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZSU Genel Müdürlüğünün her zaman olduğu gibi İzmirlinin aklı ile alay etmeye devam ettiğini söyledi. Soyer'in 1 yıllık görev süresi kaldığını hatırlatan Hızal; "Kendisi geride kalan 4 yıllık süreçte vaatlerinin yüzde 95'ten fazlasını yerine getirememiş bir belediye başkanı. Ve hala İzmirlinin gözünün içine baka baka yalan söylemeye devam ediyor. Yalan kurumun her tarafında yuva yapmış vaziyette." Diye konuştu.Soyer'in daha geçen yıl bilboardlarla, reklam araçlarıyla meclis toplantılarında Kemeraltı'na yüz milyonlarca liralık yatırım yaptığını belirtip 'Artık tarihi çarşıyı su basmayacak' dediğini hatırlatan Hızal; "Bu yıl yağan her yağmurda Kemeraltı yine sular altında kaldı. 2 gün önce adam çıktı 'Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla su baskınlarına karşı başarılı bir performans sergiledik' dedi. Daha dün araçlar, evler işyerleri sokaklar, yollar yine sular altında kaldı. Biz gördüğümüze mi yoksa bunların söylediklerine mi inanacağız? İzmirliler artık gerçekten şaşırdı. İzmirlinin aklı ile resmen dalga geçiyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse aradan 4 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen İzmir'in altyapı sorunlarının çözülmediğini bu performansla da çözüleceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı bütçesinin 14 milyar lira olduğunu hatırlatan Hızal; "Bu bütçenin çok büyük bir bölümünü, neredeyse tamamını su paralarından yani İzmirlilerden elde ediliyor. İzmirli bugün Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor. Her ay gelen zamlarla suyun metreküpü neredeyse 20 lira oldu. Dolayısı ile İZSU İzmirliden aldığı bu parayı İzmirliye yatırım olarak geri vermek zorunda. İZSU çıkıp medya aracılığı ile artık yağmur yağdığında kentte bir sorun yaşanmıyor diyerek sorunlarının üstünü örtemeye çalışmak yerine gerçekten sorunları çözecek yatırımlar yapmalı" diye konuştu.