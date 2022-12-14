Dünya onları konuşuyor! Doğdukları an tarihe geçtiler: Tam manasıyla dokuz doğurdu...

Dünyanın tek doğumda hayata gelen ve yaşamayı başaran en fazla sayıda bebekleri onlar... 2021 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen dokuzuzlar 19 ay boyunca özel bakım aldılar. Bu süreç boyunca Fas'ın Casablanka kentinde kalan bebekler, evlerine döndü.Beşi kız, dördü erkek olan dokuzlar, 30 haftalıkken sezaryenle doğmuştu. Bebeklerin doğduklarındaki ağırlıkları 500-1000 gram arasında değişiyordu. Prematüre bebekler hayatlarının ilk aylarını hastanede, özel bakım altında geçirdi. Baba Abdülkadir Arbi, geçen Mayıs ayında bir yaşını dolduran bebeklerin her birinin "farklı karakterleri olduğunu" belirtti; "Bazıları sessiz, bazıları ise daha çok ses yapıyor, ağlıyor. Bazıları sürekli kucakta olmak istiyor. Hepsi farklı bir karakter." ifadelerini kullandı. Arbi, Mali'de ünlü olduklarını ve herkesin bebekleri kendi gözleriyle görmek istediğini söyledi. Mali'nin başkenti Bamako'ya Salı sabahı ulaşan ailenin babası Abdülkadir Arbi, Mali hükümetinin kendilerine maddi destek verdiğini söyleyerek teşekkür etti.Arbi "Bu çok yoğun bir emek gerektiriyor ama bize bu bereketi veren Allah onları büyütmemizde de bize yardım edecektir" dedi.Mali Sağlık Bakanı Health Minister Diéminatou Sangara, hükümetin aileye destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.