  • USD: 18,62 - 18,66
  • EURO: 19,64 - 19,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu!

Beylikdüzü'nde bir kişi, yöneticisi olduğu sitenin otoparkındaki panelvanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ekleme: 14.12.2022 - 00:13 Güncelleme: 14.12.2022 - 00:18 / Editör: Ozge Selin
Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu!Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Muhammed Cinnah Sokağı'ndaki sitenin yöneticisi olduğu öğrenilen T.A'nın, otoparktaki panelvanında hareketsiz durumda olduğunu gören site sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yapılan kontrolde, başından silahla vurulduğu belirlenen T.A'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

T.A'nın yanında ruhsatsız tabanca bulundu.

T.A'nın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Bakan Nebati'den asgari ücretten vergi alındığını sanan Kılıçdaroğlu'na: Vergi dışı bırakalı bir yıl olacak
HDP'den CHP ve İYİ Parti ile 'İttifak' itirafı! Akşener buna ne diyecek?
Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi...
Hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da...
Somali'de sekiz milyon kişi yetersiz besleniyor: BM'nin verileri akıllara Tahıl Koridorunun önemini getirdi
Üçüncü durak Almanya: Kılıçdaroğlu'nun icazet seferi yarın başlıyor
TUSAŞ'ın yeni insansız savaş uçağı ANKA-3 MİUS geliyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a adaylık vetosu!
CHP'li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 'Bu ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz'
Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç sorunu açıklaması... '1-2 gün içerisinde çözüm için adım atılacak'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat oyununa izin vermeyiz
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret
6 yaşındaki çocuk gelin davasının tarihi öne çekildi
Putin acil emir verdi ABD harekete geçti: Sesten beş kat hızlı füzeler ateşlendi
AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiren flaş sözler...
HDP’li Paylan’a tepki! 'HDP’li belediyeleriniz bizi mağdur ederken neredeydiniz?'
Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel hakkında flaş hamle! 6 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında yeni gelişme
İzmir’i sağanak vurdu, araçlar suda mahsur kaldı
Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Çok kuvvetli olacak

Afrika değil İstanbul: Sürü halinde görüntülendiler

Afrika değil İstanbul: Sürü halinde görüntülendiler

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek

WhatsApp'tan yeni özellik: Artık değişiyor

WhatsApp'tan yeni özellik: Artık değişiyor

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor