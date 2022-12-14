Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu!

Beylikdüzü'nde bir kişi, yöneticisi olduğu sitenin otoparkındaki panelvanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Muhammed Cinnah Sokağı'ndaki sitenin yöneticisi olduğu öğrenilen T.A'nın, otoparktaki panelvanında hareketsiz durumda olduğunu gören site sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Yapılan kontrolde, başından silahla vurulduğu belirlenen T.A'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.T.A'nın yanında ruhsatsız tabanca bulundu.T.A'nın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.