Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Kent genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 61 narkotik olay aydınlatılırken, uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi cezaevine gönderildi.

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor...



Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamda harekete geçti.



61 narkotik olay aydınlatıldı

2022 yılı içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde, 61 narkotik olayı aydınlatılarak değişik gramajlarda uyuşturucu madde ve türevleri ele geçirildi.



5 kişi cezaevini boyladı

Toplam 91 şüpheli yakalanarak bunlardan uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



