Arnavutköy'de park halindeki servis otobüsü alev alev yandı

İstanbul Arnavutköy'de park halinde olan bir servis otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Servis otobüsünün alev topuna dönüştüğü o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Arnavutköy'deki yangın, dün akşam saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Sonnur Sokakta meydana geldi. Park halindeki bir servis otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.Yangın kısa sürede otobüsü alev topuna çevirirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.