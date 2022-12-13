Fahrettin Koca: İlaçtaki sorunları çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı dün gerçekleştirildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, son günlerde birçok ilaca erişim sorunu yaşanmasıyla ilgili bilgilendirme yaptı.Sorunun artan maliyetler ve hasta sayısından kaynaklandığını söyleyen Koca, 'Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı. Bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız yüzde 40 oranında arttı. Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu, ayrıca dünyada hammadde sorununun varlığı önemli bir neden.' şeklinde konuştu.Öte yandan ilaç fiyatlarında yılda bir kez zam olmasının doğru olmadığını da dile getiren Bakan Koca, 'Belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz. Şubat döneminde yapılacak bir önceki yılın Euro kuru ortaklaması üzerinden zam beklentisi bu sorunu daha da arttırıyor. Dolayısıyla bizim buna farklı bir yaklaşım getirerek olayı çözecek tedbiri hızla devreye almamız gerekiyor. Bu döneme özel olarak, şubat öncesi dönemde ne yapabiliriz çalıştık. Çok uzun sürmeyecek.' dedi.Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor olayına ilişkin de, 'Konuyla ilgili soruşturmalarımızı açmıştık malum. Soruşturma sonuçlandı, bir iki gün içinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız.' açıklamalarında bulundu.Türkiye, kısa süre önce SMA'lı çocuğu üzerinden dolandırıcılık yapan anneyi konuşmuştu.Fahrettin Koca konuyla ilgili, 'Israrla söylüyorum. SMA'lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil. Biz bütün çocuklara, etkinliği kanıtlanmış olan nurisenersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz. Bu ilacın kullanılamadığı durumlar için, spinal sorunu olan çocuklar için şimdi oral alımı olan ikinci bir ilacı da kullanıma alıyoruz. SMA Bilim Kurulumuz önümüzdeki haftalarda toplanacak. Gen tedavisiyle ilgili ise SMA Bilim Kurulumuz konuyu çok yakın takip ediyor, etkinliğiyle ilgili yeterli kanıt görülürse bu tedaviyi vermekten de asla geri durmayız.' ifadelerini kullandı.Bakan Koca, kamuoyunda büyük yankı uyandırılan '6 yaşındaki gelin' skandalında kemik yaşı raporuyla ilgili soruşturulma başlatıldığını açıkladı. Koca, '6 yaşındaki çocuğun evlendirildiği olayda doktorun kemik yaşı raporuyla ilgili de soruşturmamızı açtık.' dedi.