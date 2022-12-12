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Hortum yıktı geçti: Antalya'da seralar ve mahsuller zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde oluşan hortum, 10 dönüm çilek serasına zarar verdi. Hortum, cep telefonuyla görüntülendi.

Ekleme: 12.12.2022 - 20:56 Güncelleme: 12.12.2022 - 21:03 / Editör: Ozge Selin
Hortum yıktı geçti: Antalya'da seralar ve mahsuller zarar gördüSerik'e bağlı Kadriye Mahallesi açıklarında saat 16.00 sıralarında yağışla birlikte hortum oluştu. Hızla ilerleyip karaya çıkan hortum başta çilek olmak üzere sebze ve meyve seralarının olduğu bölgeden geçerek bir süre sonra gözden kayboldu.

Hortum yıktı geçti: Antalya'da seralar ve mahsuller zarar gördü

Hortum, bölgedeki yaklaşık 10 dönüm çilek serasına zarar verdi. Seraların plastik örtülerini yırtan ve iskeletlerinin çökerten hortum, çileklerin de ziyan olmasına neden oldu.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi açıklarında saat 16.00 sıralarında yağışla birlikte hortum oluştu. Hızla ilerleyip karaya çıkan hortum başta çilek olmak üzere sebze ve meyve seralarının olduğu bölgeden geçerek bir süre sonra gözden kayboldu.

Hortum yıktı geçti: Antalya'da seralar ve mahsuller zarar gördü

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, hortum sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Çömezoğlu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hortum bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortum yıktı geçti: Antalya'da seralar ve mahsuller zarar gördü

Antalya'da hortum, seralara zarar verdi
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