MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan üç terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu belirlediklerini açıkladı.