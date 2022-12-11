  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,67 - 19,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 12 kişi yaralandı.

Ekleme: 11.12.2022 - 01:14 Güncelleme: 11.12.2022 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralıKaza, 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yüce caddesi üzerinde seyir halinde olan K .Y. idaresindeki 44 S 1181 plakalı servis otobüsü ile R. Ö. yönetimindeki 44 BT 717 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan, Y.P., M.P., Y.P., S.P., Y.P., A.Ç., A.K., R.D., K.T., H.A., M.D. ile C.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastaneler kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP ve CHP'ye sert sözler! Tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda,
Bakan Koca açıkladı: Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
İYİ Parti'deki darp skandalında yeni detaylar: İYİ Partili Melek Güney olay anını anlattı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın 'suikast' iddialarına yanıt: Allah akıl fikir versin
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Togg daveti: İthal danışmanlarını al gel
New York Times’tan dikkat çeken analiz: Türkiye enerji üssü olma yolunda hızla ilerliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Son kez destek istiyoruz
Bakan Soylu'dan HDP'li Meral Danış Beştaş'a sert tepki: Peruklarınızı takın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman eleştirisi: Öyle ithal danışmanlarla yürümedik milletimiz bize yeter
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık emir alan değil emir veren bir ülke
İngilizlerin yumurta krizinde yeni perde: Bu sadece başlangıç!
AB'nin krili yüzü! Gizli göçmen hapishaneleri ifşa oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye insan haklarında dünyaya örnek oluyor
New York Times'tan dikkat çeken analiz: Türkiye Rusya'yla enerji bağlarını güçlendiriyor
Terör örgütü PKK/YPG'ye 'üst düzey' darbe: Sözde Afrin Kurtuluş Güçleri'nin lideri öldürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Türksat 6A uydusunun uzaya fırlatılacağı tarihi açıkladı
AK Partili Çelebi HDP'lileri sinirlendirdi: Bizim bebek katiline 'Sayın' diyenlerle işimiz yok
Türkiye ile Rusya arasındaki kritik görüşme sonrası Dışişleri'nden ilk mesaj: Mutabakat hükümlerini yerine getirin
Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları ayakta duramazdı
Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

Baraj seviyesi azaldı: 6 yıl sonra yeniden göründü

Baraj seviyesi azaldı: 6 yıl sonra yeniden göründü