Esnafa büyük destek! Bakanlık açıkladı: Yüzde 76'ya yükseltildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaf ve sanatkârlara zorlu salgın döneminde destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildiğini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaf ve sanatkârlara zorlu salgın döneminde destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildiğini açıkladı.
"FAİZ ARTIŞI ESNAFA YANSITILMADI"
Bakanlık Twitter hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar TL'lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı.
UYGULAMA 2022 - 2024 DÖNEMİNDE DEVAM EDECEK
Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkârlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar TL'den fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022 - 2024 döneminde de devam edecektir."
"FAİZ ARTIŞI ESNAFA YANSITILMADI"
Bakanlık Twitter hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar TL'lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı.
UYGULAMA 2022 - 2024 DÖNEMİNDE DEVAM EDECEK
Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkârlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar TL'den fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022 - 2024 döneminde de devam edecektir."