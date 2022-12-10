Sağlık Bakanlığına yeni personel alımı | Bakan Koca son dakika açıkladı: 42 bin 500 atama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Bütçe Görüşmelerinde atama bekleyen milyonlarca sağlık personeline güzel haberi verdi.İlan ettiğimiz 85 bin sağlık personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız. Yeni personelin 32 bini polikliniklerimizde hizmet verecek olan tıbbi sekreterlerden oluşuyor. 27 bin sözleşmeli hekimle yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak.'(Eczanelerde bazı ilaçların bulunmadığı iddiaları) Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkâr etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var.(İlaç tedariğindeki iddia edilen eksikler) Bir başka sorun da kur güncellemesinin dönemsel olarak yılda bir kez, Şubat ayında gerçekleşmesidir. Bu tarih yaklaştıkça stok sorunları baş göstermektedir. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Müsterih olunuz.AYRINTILAR GELİYOR...