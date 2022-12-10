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Bakan Kurum: 2023’te yeni bir demokrasi destanını hep birlikte yazacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samsun’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Samsun’umuzda bugüne kadar dar gelirli 9 bin 563 ailemizi yeni yuvalarına kavuşturduk. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Samsun’umuza ilk etapta 4 bin 450 konut inşa edeceğiz.” dedi. Bakan Kurum, 2023 seçimlerinin önemine işaret ederek “2023’te yeni bir demokrasi destanını hep birlikte yazacağız" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 10.12.2022 - 19:33 Güncelleme: 10.12.2022 - 19:33 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum: 2023’te yeni bir demokrasi destanını hep birlikte yazacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada bir konuşma yaptı.

Bakan Kurum konuşmasında, Türkiye Yüzyılının mimarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yüzlerce eserin açılışını yaparak Samsun'a verdikleri sözleri yerine getirmenin ve Samsunluların hayallerini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

'SAMSUN'UMUZDA BUGÜNE KADAR DAR GELİRLİ 9 BİN 563 AİLEMİZİ YENİ YUVALARINA KAVUŞTURDUK'

Samsun'un, her zaman vefanın ve kardeşliğin merkezi olduğunu, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yolunda en önde yer aldığını ifade eden Bakan Kurum, 'Biz de her zaman yatırımlarımızla, eserlerimizle, projelerimizle Samsun'umuzun yanında olduk, Samsun'umuza olan vefa borcumuzu ödemenin gayretinde olduk. Bu anlayışla Türkiye Yüzyılı'nın muhteşem şehirleri arasında parlayacak Samsun'umuzda bugüne kadar dar gelirli 9 bin 563 ailemizi yeni yuvalarına kavuşturduk.' dedi.

'SAMSUN'UMUZA İLK ETAPTA 4 BİN 450 KONUT İNŞA EDECEĞİZ'

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa' projesi kapsamında Samsun'a ilk etapta 4 bin 450 konut inşa edeceklerini hatırlatarak yapılan çalışmalara ilişkin Bakan Kurum, şunları söyledi:

'Samsunlu hemşerilerimiz için 5 bin alt yapısı hazır imarlı arsamızı da sizlerin hizmetine sunuyoruz. Yine Samsun'umuza 100 bereketli dükkân inşa ediyoruz. TOKİ Başkanlığımızca inşallah 1526 sanayi dükkânı ve 82 ticari birimden oluşan Toybelen Sanayi Sitemizi de Cumhuriyetimizin 100. yılında esnaf kardeşlerimize teslim edeceğiz. Yine kentsel dönüşüm projesi kapsamında Emlak Konut eliyle Canik'te 678 konut ve 29 dükkânımızın da inşa çalışmalarını tamamladık. En kısa sürede sizlere teslim edeceğiz. Bunun yanı sıra bu kutlu toprakların evlatları, yavruları için de şehrimize neşeyle koşup oynayabilecekleri 6 millet bahçesi kazandırıyoruz.'

'2023'TE YENİ BİR DEMOKRASİ DESTANINI HEP BİRLİKTE YAZACAĞIZ!'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar yaptıkları her projede milletin mutluluğunu, refahını ve geleceğini düşündüklerini vurgulayan Bakan Murat Kurum, 'İnşallah bundan sonra da Türkiye Yüzyılını en güzel şekilde inşa etmek ve ülkemiz için hayal ettiklerimizi bir bir gerçekleştirmek maksadıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir kez daha milletin sevgi rüzgârını arkamıza alacağız, en güzel yarınlara Samsun'umuzdan yelken açacağız! İnşallah 2023'te yeni bir demokrasi destanını hep birlikte yazacağız! Samsun'umuz, aziz milletimiz, bir kez daha Cumhur İttifakımızı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla destekleyerek Büyük Türkiye Yürüyüşüne devam diyecektir.' ifadelerini kullandı.
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