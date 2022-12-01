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Milyonlarca eski telefon kullanıma kapatılacak: BTK harekete geçti

Kesintisiz bir yıl süreyle sinyal alınamayan cep telefonlarının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından pasife alınmasına ilişkin teklif meclisten geçerek yasalaştı.

Ekleme: 1.12.2022 - 10:54 Güncelleme: 1.12.2022 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Milyonlarca eski telefon kullanıma kapatılacak: BTK harekete geçtiTeknoloji çağında adeta bir ihtiyaç haline gelen cep telefonlarının kaçak kullanımının engellenmesi için yüklenen ve telefon kimliği olarak da bilinen IMEI, zaman zaman başka telefonlara kopyalanabiliyor. Halk arasında IMEI hırsızlığı olarak da bilinen yöntemle bazı kişiler, kaydı yapılmamış telefonlara başka cihazların IMEI numarasını kullanarak erişim sağlayabiliyor.

IMEI KLONLAMAYA YENİ ÖNLEM

Sektör temsilcilerinin yıllık 10 milyon adetlik pazarın yaklaşık üçte birinin klon ürünlerden oluştuğunu belirttiği ve yurt dışından getirilip, Türkiye'de IMEI klonlama yöntemi ile pazara sunulan cep telefonlarına yönelik olarak resmi adımlar atılıyor.

Türkiye'de son dönemde akıllı telefon pazarında önemli bir sorun haline gelen, IMEI bilgisi değiştirilmiş veya klonlanmış cihazlarla ilgili olarak yeni düzenleme meclisten geçti.

Meclisten geçerek yasalaşan teklife göre, 7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınması süresi 1 yıla düşürüldü.

Son sinyal alınmasından itibaren, kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınmayan cep telefonlarının IMEI'leri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak.

Bu sayede, 1 yıldır kullanılmayan telefonların IMEI'leri, başka telefonlara kopyalanamayacak.

Öte yandan pasife alınan telefonlar, son kullanıcının hattı takıldığında otomatik olarak yeniden aktif hale gelecek.

Milyonlarca eski telefon kullanıma kapatılacak: BTK harekete geçti
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