Karadeniz'de boru serimini tamamlayan gemi Boğaz'dan geçti

Türkiye'nin son yıllardaki en büyük projelerinden biri olan Karadeniz'de keşfedilen gazın sisteme aktarılması için çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda boru serim işlemi tamalandı.İHA'nın haberine göre serimi yapan Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda 39 metre genişliğindeki 'Catorone' isimli gemi, Türkiye'den ayrıldı.Dev gemi 6 ay önce İstanbul Boğazı'nda geçerek Karadeniz'e açılmıştı.Karadeniz'de doğalgaz bulunan sahada boru serim işlemlerini tamamlayan dev gemi bugün saat 13.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.Geminin geçişi esnasından İstanbul Boğazı transit gemi geçişleri bir süre askıya alındı.Geminin geçişine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptan, Nene Hatun Acil Durum Müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-9, Kurtarma-12 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti-5 ve Kıyı Emniyeti-8 isimli hızlı tahlisiye botları eşlik ediyor.Dev gemi Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek için Marmara Denizi'ne açılacak.