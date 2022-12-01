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İlk Evim, İlk İş Yerim'de 3'üncü etap kura çekilişleri başlıyor

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 3. etap kura çekilişi, bugün başlayıp 7 Aralık tarihine kadar devam edecek. 7 ilde 13 bin 807 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek.

Ekleme: 1.12.2022 - 13:00 Güncelleme: 1.12.2022 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
İlk Evim, İlk İş Yerim'de 3'üncü etap kura çekilişleri başlıyorÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) hayata geçirilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde bugün 3'üncü etap kura çekilişi yapılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 1 ve 2'nci etap kura çekiminin ardından 3'üncü etap kura kura çekilişi bugün başlıyor. Kura çekimleri, 7 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 3'üncü etap kura çekilişiyle birlikte 7 ilde 13 bin 807 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek' denildi.
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