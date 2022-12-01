Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 5 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmişte faaliyet gösteren ve örgütle iltisaklı 5 şüpheliyi belirledi.Ekipler, ismi açıklanmayan şüphelilerin adreslerine savcılık kararıyla operasyon düzenledi.Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.DHA'nın aktardığına göre şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.