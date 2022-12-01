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Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi'nde Ovaakça termik santrali yakınlarına tek motorlu uçak düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi. Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Ekleme: 1.12.2022 - 16:02 Güncelleme: 1.12.2022 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
ursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye, henüz belirlenemeyen nedenle tek motorlu uçak düştü.
Santral çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Konunun her yönüyle araştırıldığını söyleyen Canbolat, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya'dan kalkan ve bir işadamına ait olan uçağın düşmesi ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcı Ramazan Solmaz olay yerinde bizzat inceleme yapıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Aktaş, 'Öncelikle başımız sağ olsun. Tek motorlu bir uçak. Eğitim uçağı. Sakarya Pamukova'dan kalkan uçak, Osmangazi Ovaakça Mahallesi'ne düşüyor. 15.40'da ihbar geldi bize. 8 dk sonra müdahale edildi. Ancak olay yerine varıldığında 2 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Biri maalesef yanarak diğeri de uçaktan fırlamış. Kazanın sebebi henüz belli değil ama Bursa'da hava birden yağışlı hale geldi. Bir de sis var, görüş mesafesi de düşük, hava koşulları da çok iyi değil. Tabi teknik bir konu. İnceleniyor' dedi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan uçak kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada Yunuseli Sportif Havacılık Derneği (YUSHAD) Başkanı Hakan Köksal (54) ile Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetti.

Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
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