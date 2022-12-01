Bugün hizmete açılıyor: Efsanelere konu olmuştu 35 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun törene bizzat katılacağı ve ardından kentte bir dizi temaslarda bulunacağı belirtildi. Ağrı'nın efsanelere konu olan dağı, tarihi yapıları, eşsiz doğa güzellikleri, yaylaları, şifalı suları, inanç ve kış turizm potansiyeliyle turizmde marka şehir olma yolunda ilerliyor. Şehrin, Çin'den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden Anadolu'ya ve Avrupa'ya ulaşan İpek Yolu güzergahında yer alması bakımından önemli bir geçiş noktası olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:'Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu 79 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi. Yolun 70 kilometrelik kesimi tamamlanarak hizmete sunulacak. Hamur Çevre Yolu'nun da yer aldığı kalan 9 kilometrelik kesiminin de 2023 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Yolun tamamının trafiğe açılmasıyla Ağrı'dan Patnos'a uzanan 79 kilometrelik kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmış olacak. Açılışı yapılan kesimde 140 metrelik Murat-1 Köprüsü, 150 metrelik Murat-2 Köprüsü ve 335 metrelik Tutak Viyadüğü ile 22 adet kavşak, 109 adet menfez inşa edildi.'Ağrı ve Kars'ta yaygın olan büyükbaş hayvancılıktan elde edilen ürünlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne daha kısa sürede ve güvenli taşınmasını sağlayacak yol, Güneydoğu'dan Ağrı Dağı ve Van Gölü gibi turizm lokasyonlarına da ulaşımı kolaylaştıracak.Ayrıca, Murat Nehri üzerine inşa edilmesi planlanan hidroelektrik santral projeleri nedeniyle baraj suları altında kalacak mevcut yol kesiminin viyadükle geçilmesi sağlanarak, ulaşımın kesintiye uğramasının önüne geçildi. Bölünmüş yol ile Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos arasında daha önce 60 dakika süren seyahat süresi 25 dakika kısaltılacak ve 35 dakikaya inecek.'