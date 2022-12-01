  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,60 - 19,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bugün hizmete açılıyor: Efsanelere konu olmuştu 35 dakikaya düşecek

Bölge ekonomisini canlandıracak Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu'nun 70 kilometrelik kesimi bugün vatandaşların hizmetine açılıyor. Hamur Çevre Yolu'nun da yer aldığı, kalan 9 kilometrelik kesimin 2023 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağını açıkladı.

Bugün hizmete açılıyor: Efsanelere konu olmuştu 35 dakikaya düşecek
Ekleme: 1.12.2022 - 10:41 Güncelleme: 1.12.2022 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Bugün hizmete açılıyor: Efsanelere konu olmuştu 35 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun törene bizzat katılacağı ve ardından kentte bir dizi temaslarda bulunacağı belirtildi. Ağrı'nın efsanelere konu olan dağı, tarihi yapıları, eşsiz doğa güzellikleri, yaylaları, şifalı suları, inanç ve kış turizm potansiyeliyle turizmde marka şehir olma yolunda ilerliyor. Şehrin, Çin'den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden Anadolu'ya ve Avrupa'ya ulaşan İpek Yolu güzergahında yer alması bakımından önemli bir geçiş noktası olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

'Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu 79 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi. Yolun 70 kilometrelik kesimi tamamlanarak hizmete sunulacak. Hamur Çevre Yolu'nun da yer aldığı kalan 9 kilometrelik kesiminin de 2023 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Yolun tamamının trafiğe açılmasıyla Ağrı'dan Patnos'a uzanan 79 kilometrelik kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmış olacak. Açılışı yapılan kesimde 140 metrelik Murat-1 Köprüsü, 150 metrelik Murat-2 Köprüsü ve 335 metrelik Tutak Viyadüğü ile 22 adet kavşak, 109 adet menfez inşa edildi.'

Bugün hizmete açılıyor: Efsanelere konu olmuştu 35 dakikaya düşecek

BÖLGE EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAK

Ağrı ve Kars'ta yaygın olan büyükbaş hayvancılıktan elde edilen ürünlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne daha kısa sürede ve güvenli taşınmasını sağlayacak yol, Güneydoğu'dan Ağrı Dağı ve Van Gölü gibi turizm lokasyonlarına da ulaşımı kolaylaştıracak. 

Bugün hizmete açılıyor: Efsanelere konu olmuştu 35 dakikaya düşecek



60 DAKİKALIK YOL 35 DAKİKAYA İNECEK

Ayrıca, Murat Nehri üzerine inşa edilmesi planlanan hidroelektrik santral projeleri nedeniyle baraj suları altında kalacak mevcut yol kesiminin viyadükle geçilmesi sağlanarak, ulaşımın kesintiye uğramasının önüne geçildi. Bölünmüş yol ile Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos arasında daha önce 60 dakika süren seyahat süresi 25 dakika kısaltılacak ve 35 dakikaya inecek.'
CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programında Kılıçdaroğlu'nun eşi uyuya kaldı: Heyecan ona geçmedi
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Kızılelma teker kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'ya yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz
Başkan Erdoğan İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile buluştu
Yunanistan yine tahrik peşinde: 'Silahsız' Rodos ve Midilli adalarında tanklarla tatbikat yaptılar
Bakan Nebati 'Yükümlülükleri kaldırdık' diyerek açıkladı! 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
Bakan Ersoy: ABD’den sonra yapımları en çok izlenen ülke konumundayız
Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye’nin kara harekâtını durdurmak istiyor
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! 'Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz'
Beyaz Saray'dan AB'nin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına destek
YSK Başkanı Akkaya'dan 'YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu' iddiasına yalanlama...
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 16 tutuklama...
AB ülkeleri anlaştı: Rus petrolüne tavan fiyat
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü...
Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'
Bayraktar Akıncı TİHA'dan TOLUN Minyatür Bomba testi: Atış başarıyla gerçekleşti
Son Dakika! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı