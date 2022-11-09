Türk teknesi İğneada açıklarında mayına çarptı!
Kırklareli İğneada açıklarındaki bir Türk kayığı mayına çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İğneada'da balıkçılık faaliyeti yürüten bir tekne mayına çarptı. Olayda can kaybı yaşanmadı.
TEKNE LİMANA ÇEKİLİYOR
Mayın kazasının ardından bölgeye başta Sahil Güvenlik olmak üzere ekipler sevk edildi.
Mayın çarpan teknenin İğneada Limanı'na çekilmesi için çalışma başlatıldı.
TEKNE LİMANA ÇEKİLİYOR
Mayın kazasının ardından bölgeye başta Sahil Güvenlik olmak üzere ekipler sevk edildi.
Mayın çarpan teknenin İğneada Limanı'na çekilmesi için çalışma başlatıldı.