Silifke'de çeşitli suçlardan aranan 22 zanlı tutuklandı
Mersin'in Silifke ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 119 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 119 şüpheliden 22'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, aranan zanlılara yönelik eylül ve ekimde ilçe genelinde operasyonlar yapıldı.
Çalışmalarda, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 119 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı.