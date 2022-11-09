Hakkari'deki bir evde silah ve el bombası bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah ve el bombası ele geçirildi.IHA'da yer alan habere göre, Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Yüksekova ilçesinde ikamet eden şüpheli bir şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi.Açıklamada, 'Yapılan arama sonucunda; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 60 adet AK-47 Kalaşnikof fişeği ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir' denildi.