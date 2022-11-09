Asgari ücret 2023 için düğmeye basıldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ilk adım geldi

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçi, işveren ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek için çalışma başlattı...Milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret zammı Aralık ayının ikinci yarısında netleşecek. Asgari ücret 2022 yılında önce yarım asrın en büyük artışı ile 4.253 TL ardından yaklaşık yüzde 30'luk Temmuz zammı ile net 5.500 TL'ye yükseldi. Başkan Erdoğan küresel düzeyde artan enflasyonun vatandaşın alım gücü üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak hükümete doğrudan talimat verdi. Bununla beraber vatandaşın refahını artırıcı adımlar için iki Bakanlık 2023 yılında geçerli olacak kapsamlı düzenlemeler konusunda çalışma başlattı.Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammı için 'Daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Yüksek enflasyon nedeniyle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kayıbı telafi etmekte kararlıyız' sözleri dikkat çekti.Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrası asgari ücret için ilk adım geldi. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak uzlaşma usulü ücreti belirleyecek. Aralık ayından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde tespit çalışması başladı.Asgari ücret 2023 belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen sonuçlar ve enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olarak bulunacak.Asgari ücret Ocak 2022 döneminde yüzde 50,5 oranında artışla brüt 5.004 TL'ye net ise 4.253,40 TL'ye yükseldi. Bu dönem asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işveren de sevindi.Küresel enflasyonun yurt içinde de vatandaşın alım gücü üzerine tahribat yaratması sonrası hükümet harekete geçti. Bakan Bilgin, işçi ve işveren tarafıyla görüşerek uzlaşma sonucu ortaya çıkan rakamı Başkan Erdoğan'ın onayına sundu. Asgari ücret böylece Temmuz döneminde yaklaşık yüzde 30 artışla brüt 6.471 TL net olarak ise 5.500,35 TL oldu.Asgari ücret için enflasyon rakamları önemli bir kıstas olarak dikkat çekiyor. Asgari ücret zammı kesinlikle enflasyon oranının altında olmayacak. Bu nedenle beklenen enflasyon rakamları ile hesaplanan asgari ücret bir alt limit olarak hesaplara yansıyacak.Asgari ücret, emekli ve memur Ocak zammı için ipucu veren veriler gelmeye devam ederken, Ekim ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 4 aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,84, memur ve memur emeklileri için yüzde 11,84 zam oranı belirdi.Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2022 enflasyon rakamlarının yüzde 67,78 olması bekleniyor.Asgari ücret için sadece beklenen enflasyon rakamları dikkate alındığında 7.100 TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Ancak Başkan Erdoğan asgari ücreti enflasyon rakamlarının üzerine taşıyacak refah payı için talimatını verdi.Bunun üzerine Bakanlık Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanmasından önce çalışma başlatarak beklentileri tespit edecek. Peki masada hangi rakamlar var? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen asgari ücret 2023 tablosu:Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı boyunca görüşmelerini sürdürecek. Ortaya çıkan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.Başkan Erdoğan'ın kararını vererek Aralık ayı sonunda, asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor.