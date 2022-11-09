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Alanya'da 5'inci kattan atılan bebeğin annesi ve babası gözaltında

Bir apartmandan aşağıya atılan poşetin içerisindeki yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin yapılan incelemelerde bebeğin annesinin 15 yaşındaki kız çocuğu olduğu açıklandı.

Ekleme: 9.11.2022 - 17:01 Güncelleme: 9.11.2022 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Alanya'da 5'inci kattan atılan bebeğin annesi ve babası gözaltında
Dün Antalya'nın Alanya ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

Bölgedeki vatandaşlar, bir apartmanın 5'inci katından poşet atıldığını fark etti.

Bunun üzerine poşetin yanına ulaştıklarında içinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu gördüler.

Yaşamını yitirdi
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kız olan bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gürcü anne kız gözaltına alındı
Öte yandan jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları incelemelerin ardından 6'ncı dairenin girişinde ve banyo penceresinde kan görerek dairede yaşayan Gürcistan uyruklu İ.S. ve kızı N.S.'yi gözaltına aldı.

Annesi 15 yaşındaki kız çıktı
Soruşturma devam ederken bebeğin yeni doğum yapan 15 yaşındaki N.S'ye ait olduğu belirlendi.

55 yaşındaki baba yakalandı
Araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, 55 yaşındaki baba B.S'yi de gözaltına aldı.

İHA'nın aktarımına göre; jandarmadaki ifadelerinde konuşmadıkları öğrenilen baba, anne ve kızları adliyeye sevk edildi.
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