Alanya'da 5'inci kattan atılan bebeğin annesi ve babası gözaltında

Dün Antalya'nın Alanya ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.Bölgedeki vatandaşlar, bir apartmanın 5'inci katından poşet atıldığını fark etti.Bunun üzerine poşetin yanına ulaştıklarında içinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu gördüler.İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kız olan bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.Öte yandan jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları incelemelerin ardından 6'ncı dairenin girişinde ve banyo penceresinde kan görerek dairede yaşayan Gürcistan uyruklu İ.S. ve kızı N.S.'yi gözaltına aldı.Soruşturma devam ederken bebeğin yeni doğum yapan 15 yaşındaki N.S'ye ait olduğu belirlendi.Araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, 55 yaşındaki baba B.S'yi de gözaltına aldı.İHA'nın aktarımına göre; jandarmadaki ifadelerinde konuşmadıkları öğrenilen baba, anne ve kızları adliyeye sevk edildi.