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Ağrı’daki kazada ölü sayısı yükseldi

Yolcu otobüsünün tır ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona çarptığı kazadan ağır yaralı olarak kurtulan ve vücudunda derin yanıklar bulunan 77 yaşındaki kadın da yaşamını yitirdi.

Ekleme: 9.11.2022 - 09:44 Güncelleme: 9.11.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Ağrı’daki kazada ölü sayısı yükseldiAğrı'nın Tutak ilçesinde 2 gün önce feci bir kaza yaşandı…

34 EG 1164 plakalı Van Yolu yolcu otobüsünün, Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı.

Tır ve kamyona çarptı
Otobüs, karşı şeritten gelen tır ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona süratli bir şekilde çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve 2 araç alev aldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

77 yaşındaki kadın kurtarılamadı
Kaza yerinde yapılan ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde bir acı haber daha geldi...

Buna göre vücudunda derin yanıklar Muhlise Işık (77) da tedavi gördüğü Erzurum'daki Şehir Hastanesi'nde, saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Işık'ın da yaşamını yitirmesiyle feci kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
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