Ağrı’daki kazada ölü sayısı yükseldi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde 2 gün önce feci bir kaza yaşandı…34 EG 1164 plakalı Van Yolu yolcu otobüsünün, Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı.Otobüs, karşı şeritten gelen tır ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona süratli bir şekilde çarptı.Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve 2 araç alev aldı.Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Kaza yerinde yapılan ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 18 kişi yaralandı.Akşam saatlerinde bir acı haber daha geldi...Buna göre vücudunda derin yanıklar Muhlise Işık (77) da tedavi gördüğü Erzurum'daki Şehir Hastanesi'nde, saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.Işık'ın da yaşamını yitirmesiyle feci kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.