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9 Kasım hava durumu: Karla karışık yağmur ve kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 Kasım hava durumu değerlendirmeleri açıklandı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, çarşamba günü için uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Ekleme: 9.11.2022 - 09:59 Güncelleme: 9.11.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
9 Kasım hava durumu: Karla karışık yağmur ve kar uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Sinop ve Van çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 18°C
Az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 18°C
Az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 12°C
Az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 19°C
Az bulutlu

İZMİR 11°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 8°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 3°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KONYA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK 10°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

TOKAT 7°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON 13°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 6°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM 2°C, 7°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

VAN 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısı ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 16°C
Çok bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 15°C
Çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 17°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
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