9 Kasım hava durumu: Karla karışık yağmur ve kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Sinop ve Van çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE 10°C, 18°CAz bulutluİSTANBUL 11°C, 18°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 7°C, 18°CAz bulutluKOCAELİ 8°C, 18°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 4°C, 12°CAz bulutluDENİZLİ 8°C, 19°CAz bulutluİZMİR 11°C, 22°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 8°C, 18°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıANTALYA 15°C, 24°CParçalı ve az bulutluHATAY 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlıISPARTA 5°C, 18°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 3°C, 14°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ 3°C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluKONYA 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı, doğusunun çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 4°C, 13°CParçalı bulutluKASTAMONU 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutluSİNOP 13°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde hafif yağmurluZONGULDAK 10°C, 15°CParçalı bulutluÇok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ARTVİN 8°C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıSAMSUN 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurluTOKAT 7°C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluTRABZON 13°C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ 6°C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluERZURUM 2°C, 7°CÇok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKARS -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıVAN 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısı ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 7°C, 16°CÇok bulutluGAZİANTEP 8°C, 15°CÇok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıSİİRT 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 8°C, 17°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı