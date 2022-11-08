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Yargıtay Başsavcısı Şahin Rus heyeti ağırladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Ekleme: 8.11.2022 - 13:59 Güncelleme: 8.11.2022 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay Başsavcısı Şahin Rus heyeti ağırladı
Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

İlk olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı Bahattin Azizağaoğlu eşliğinde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştiren Rus heyeti, daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapılacak görüşme için Yargıtay'ın İncek'te bulunan yerleşkesine geldi.

Burada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından karşılanan konuk Başsavcı Krasnov ve beraberindeki heyet ile birlikte toplantıya geçildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki hukuki işbirliğinin güçlendirilmesi değerlendirilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı Bahattin Azizağaoğlu, Yargıtay İdari Savcısı Ömer Kara ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İlknur Altuntaş da yer aldı.

Rusya Federasyonu Başsavcılığı heyetinde ise, Başsavcı Krasnov'un dışında Rusya Federasyonu Başsavcı Vekili Pyotr Petrovich Gorodov ilgili genel müdür ve başkanlar yer aldı.

Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov, Türkiye programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek. Krasnov ayrıca, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşecek.
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