Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar'ın Twitter paylaşımları

Türkiye'de son günlerin en önemli gündem maddelerinden birisi maliyetler bahane edilerek ekmek fiyatlarına getirilmesi düşünülen zam.Gündemde ekmeğe yapılması düşünülen zam konuşulurken, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı yayında Türk toplumunu ve AK Parti seçmenini aşağılayıcı ifadeler kullandı.Ekmek tüketen toplumlar hakkında konuşan Kolivar, 'Ben ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir.' ifadelerini kullandı.Türk toplumu ekmek tükettiği için AK Parti'nin uzun süredir hükümette olduğunu belirten Kolivar, 'Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber konuşmuyorum. Türkiye'de kişi başı ekmek tüketimi 210kg, İsveç, Norveç Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50kg. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor.' dedi.Yaptığı yorumlar nedeniyle büyük tepki seçen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sicili kabarık.Cihan Kolivar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar gündeme geldi.AK Parti seçmenini aşağılayıcı paylaşımlarda bulunduKolivar'ın CHP'li isimlerin tweetlerini alıntılayarak hükümete ve AK Parti seçminini aşağılayıcı tweetler paylaştığı görüldü.