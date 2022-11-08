Mansur Yavaş üniversite öğrencilerini de yolda bıraktı! Yok böyle kuyruk

Çubuk'taki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler ulaşımda büyük çile çekiyor. EGO otobüs seferlerinin az olması nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrenciler, derslerine hep geç kaldıklarını, günde 4 saati yolda geçirdiklerini anlattı. SABAH'ın haberine göre; Ucu görünmeyen kuyrukta gençler Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.Furkan Çakmak: Okulumuza ulaşımda sıkıntılar çekiyoruz. Akademik açılışta Mansur Yavaş ulaşımda sıkıntı olmayacağı sözünü vermişti. Ama somut adım yok, derslere geç kalıyoruz.Samet Şahin: Vize ve final haftalarında geç kalma olasılığım çok yüksek. Günde 4 saatimiz yolda geçiyor.Mehmet Nuri Bekdemir: Mansur Yavaş'a verdiği sözü hatırlatmak isterim. Sosyal medyadan 'Bu konuyu çözeceğim' dedi ama bu işler algı ile olmuyormuş.Şeyhmus Ertokuş: Uçak teknolojisi bölümünde eğitim görmekteyim. Otobüs seferlerinin yetersiz olduğundan ötürü 4 saati bulan bekleyişler var. Yağmurda ıslanıyoruz, gidiş gelişte zaten sürekli sorun yaşıyoruz. Çok uzun kuyruk oluyor.Aydın Acar: Otobüs sayılarının az olması bizleri perişan ediyor. Biz stres atmak için hafta sonları Kızılay tarafına inmek istiyoruz ama otobüsleri beklemekten günümüz iyice stres oluyor.Mehmet Akif: Yurt olarak derslere yetişemiyoruz. Dönüşlerde de çok sıkıntı yaşıyoruz. Dönüşte sıranın uzunluğundan otobüsü dahi göremiyoruz.Taner Işık Bilgi: Belge bölümünde eğitim görmekteyim. Derslere yetişebilmem ve merkeze gidebilmem için otobüs seferleri yetersiz. Bu durum başkente hiç yakışmıyor. Mansur Yavaş problemlerden haberdar olduğunu söylemişti fakat bir adım göremedik.Batuhan Başal: Sayın Mansur Yavaş'ın bizlere vermiş olduğu otobüs seferlerinin artacağı yönündeki sözü asılsız çıktı. Bu bizi çok rahatsız etti. Şimdi su faturalarını bahane ettiğini duyuyoruz. Mardin'de su 7 TL ama hizmet noktasında hiçbir aksama yok. Bu vatandaşa hele hele öğrenciye yansıtılır mı?