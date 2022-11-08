Mansur Yavaş üniversite öğrencilerini de yolda bıraktı! Yok böyle kuyruk
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü’nde tam anlamıyla ulaşım çilesi yaşanıyor. Otobüs seferleri yetersiz... Uzun kuyruklar yüzünden durağa yanaşan otobüsü bile göremeyen öğrenciler, günde 4 saatlerini yolda geçiriyor, derslere hep geç kalıyor. Yolda kalan öğrenciler Mansur Yavaş’a çağrı yaptı, "Eğitim döneminin başında “Ulaşım sıkıntısı yaşanmayacak” sözü verdiniz ama bu sözü tutmadınız. Sosyal medyadan ‘Çözeceğim’ dediniz, bir adım bile atmadınız. Gördük ki bu işler algıyla olmuyormuş." ifadelerini kullandı.
Çubuk'taki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler ulaşımda büyük çile çekiyor. EGO otobüs seferlerinin az olması nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrenciler, derslerine hep geç kaldıklarını, günde 4 saati yolda geçirdiklerini anlattı. SABAH'ın haberine göre; Ucu görünmeyen kuyrukta gençler Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.
DERSLERE GEÇ KALIYORUZ
Furkan Çakmak: Okulumuza ulaşımda sıkıntılar çekiyoruz. Akademik açılışta Mansur Yavaş ulaşımda sıkıntı olmayacağı sözünü vermişti. Ama somut adım yok, derslere geç kalıyoruz.
4 SAATİMİZ YOLDA GEÇİYOR
Samet Şahin: Vize ve final haftalarında geç kalma olasılığım çok yüksek. Günde 4 saatimiz yolda geçiyor.
'ALGIYI BIRAK, SORUNU ÇÖZ'
Mehmet Nuri Bekdemir: Mansur Yavaş'a verdiği sözü hatırlatmak isterim. Sosyal medyadan 'Bu konuyu çözeceğim' dedi ama bu işler algı ile olmuyormuş.
'VERDİĞİN SÖZÜ TUT'
Şeyhmus Ertokuş: Uçak teknolojisi bölümünde eğitim görmekteyim. Otobüs seferlerinin yetersiz olduğundan ötürü 4 saati bulan bekleyişler var. Yağmurda ıslanıyoruz, gidiş gelişte zaten sürekli sorun yaşıyoruz. Çok uzun kuyruk oluyor.
'ULAŞIM BÜYÜK STRES'
Aydın Acar: Otobüs sayılarının az olması bizleri perişan ediyor. Biz stres atmak için hafta sonları Kızılay tarafına inmek istiyoruz ama otobüsleri beklemekten günümüz iyice stres oluyor.
'ÇOK RAHATSIZIZ'
Mehmet Akif: Yurt olarak derslere yetişemiyoruz. Dönüşlerde de çok sıkıntı yaşıyoruz. Dönüşte sıranın uzunluğundan otobüsü dahi göremiyoruz.
'BAŞKENTE YAKIŞMIYOR'
Taner Işık Bilgi: Belge bölümünde eğitim görmekteyim. Derslere yetişebilmem ve merkeze gidebilmem için otobüs seferleri yetersiz. Bu durum başkente hiç yakışmıyor. Mansur Yavaş problemlerden haberdar olduğunu söylemişti fakat bir adım göremedik.
'SUYU BAHANE ETMESİN'
Batuhan Başal: Sayın Mansur Yavaş'ın bizlere vermiş olduğu otobüs seferlerinin artacağı yönündeki sözü asılsız çıktı. Bu bizi çok rahatsız etti. Şimdi su faturalarını bahane ettiğini duyuyoruz. Mardin'de su 7 TL ama hizmet noktasında hiçbir aksama yok. Bu vatandaşa hele hele öğrenciye yansıtılır mı?