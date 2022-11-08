Derya Yanık: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları devam ediyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir açıklama yaparak kasım ayına ilişkin yatırılan yaşlı ve engelli aylığı ile ilgili bilgi paylaştı.Yanık, izinde bulunduğumuz ay yaklaşık 1,2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, yaklaşık 940 milyon liralık engelli aylığını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını aktardı.AA'nın haberine göre, Bakan Yanık, ihtiyaç sahiplerini desteklemeye yönelik olarak kasım ayında toplam 2,1 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını kaydetti.