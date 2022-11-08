Beklenen görüşme Külliye'de gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson’un ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Beklenen temasta, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunması öngörülüyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson'un özellikle İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunması öngörülüyordu.Beklenen görüşme bugün Ankara'da, resmi karşılama töreni sonrası gerçekleşti.Resmi törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson ile daha önce telefonda görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kristersson'a, görüşmesinde terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurgulamıştı.