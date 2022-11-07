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Beyaz Gazete
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Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan Gaziray Banliyö Hattındaki ilk sürüşü gerçekleştirdi. Gaziray'ın makinist koltuğuna geçen Başkan Erdoğan öğrencilerle ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi.

Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi
Ekleme: 7.11.2022 - 00:56 Güncelleme: 7.11.2022 - 00:57 / Editör: Ozge Selin
Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ın makinist koltuğuna geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı.

"BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA"

Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi. Başkan Erdoğan'a trende, çocuklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törende açılışını yaptığı projeler arasında yer alan Gaziray projesi, yaklaşık 4 milyar liralık maliyetle Devlet Demiryolları ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapıldı.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet vermeye başlayan GAZİRAY'ın ilk günü vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

YILBAŞINA KADAR GAZİRAY ÜCRETSİZ

Gaziantep'i yeni eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "İnşallah seçimler öncesinde tekrar sizinle bir araya gelecek, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu duygularla açılışını yaptığımız Gaziray'ın ve diğer projelerin bir kez daha şehrimize, ülkemize, sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile diğer kurumlarımızı, belediyelerimizi, sanayicilerimizi tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, Gazianteplilere, "Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz yapalım. Tamam, yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz." müjdesini verdi.

Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi
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