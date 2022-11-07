Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ın makinist koltuğuna geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı."BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA"Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi. Başkan Erdoğan'a trende, çocuklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti.Başkan Erdoğan'ın İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törende açılışını yaptığı projeler arasında yer alan Gaziray projesi, yaklaşık 4 milyar liralık maliyetle Devlet Demiryolları ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapıldı.YOĞUN İLGİ GÖRDÜGaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet vermeye başlayan GAZİRAY'ın ilk günü vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.YILBAŞINA KADAR GAZİRAY ÜCRETSİZGaziantep'i yeni eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "İnşallah seçimler öncesinde tekrar sizinle bir araya gelecek, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu duygularla açılışını yaptığımız Gaziray'ın ve diğer projelerin bir kez daha şehrimize, ülkemize, sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile diğer kurumlarımızı, belediyelerimizi, sanayicilerimizi tekrar tebrik ediyorum." dedi.Başkan Erdoğan, Gazianteplilere, "Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz yapalım. Tamam, yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz." müjdesini verdi.