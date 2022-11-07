Van'da PKK ve FETÖ operasyonu: 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Van'da terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
25 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Açıklamada, "31 Ekim-6 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 21, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 4 olmak üzere toplam 25 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.