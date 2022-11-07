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Sosyal konutta büyük heyecan: 12 ilin için kura takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz eylül ayında müjdelediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde büyük gün geldi. TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında Şırnak ve Ardahan'da kura çekimi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını duyurdu. İlk 12 il için kura takvimi de belli oldu.

Sosyal konutta büyük heyecan: 12 ilin için kura takvimi belli oldu
Ekleme: 7.11.2022 - 10:17 Güncelleme: 7.11.2022 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Sosyal konutta büyük heyecan: 12 ilin için kura takvimi belli oldu
TOKİ sosyal konut kura çekimi için geri sayım başladı. 5 milyonu aşkın kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ sosyal konut projesinin ardından, kura çekiminin yapılacağı tarihler, Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU
Sosyal medyadan paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını açıkladı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayımlanan ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekiliyor.

HANGİ İLDE NE ZAMAN KURA ÇEKİLECEK?
Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

TOKİ BAŞKANI ÖMER BULUT'TAN KURA ÇEKİMİ AÇIKLAMASI
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;

608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında 'Hak Sahibi Belirleme' kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

BAKAN KURUM: NOTER HUZURUNDA ÇEKECEĞİZ
TOKİ kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise '81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek.' ifadelerinde bulundu.

TOKİ BAŞVURULARI SONA ERDİ
TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvurularını tamamladı ve başvurular 31 Ekim tarihi itibariyle sona erdi

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
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