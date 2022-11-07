Sosyal konutta büyük heyecan: 12 ilin için kura takvimi belli oldu

TOKİ sosyal konut kura çekimi için geri sayım başladı. 5 milyonu aşkın kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ sosyal konut projesinin ardından, kura çekiminin yapılacağı tarihler, Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu.Sosyal medyadan paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını açıkladı.Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayımlanan ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekiliyor.Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konutTOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında 'Hak Sahibi Belirleme' kurası çekilecektir.Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.TOKİ kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise '81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek.' ifadelerinde bulundu.TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvurularını tamamladı ve başvurular 31 Ekim tarihi itibariyle sona erdiTOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.