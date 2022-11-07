Nevşin Mengü Öz Erciş'in avukatlığına soyundu: Tuvalete gitmek ile namaz kılmak bir mi?

Şehirlerarası taşımacılık firması Öz Erciş Seyahat ile yolculuk yapan bir vatandaş, namaz kılmak için üç dakikalık bir mola verilmesini talep etti. Araç sürücüsü ise mola vermenin mümkün olmadığını ve namazı sonra kılmasını yolcuya iletti.Konuya ilişkin Öz Erciş firması tarafından yapılan açıklamada olaya ilişkin laiklik bahane edilerek 'Birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen yolcuların anayasal hakları görmezden gelinemez.' ifadelerine yer verildi.Firma tarafından yapılan bu açıklama sosyal medyada büyük tepki toplarken 'Tam 28 Şubat kafası' yorumları yapıldı.NEVŞİN MENGÜ, ÖZ ERCİŞ'İN AVUKATLIĞINA SOYUNDUTüm bu yaşanan gelişmelere ilişkin bugün yayınladığı videoda değerlendirmelerde bulunan gazeteci Nevşin Mengü, Öz Erciş isimli seyahat firmasını savundu.'TUVALETE GİTMEK İLE NAMAZ KILMAK BİR Mİ?'Yayınladığı videoda namaz için mola verilmemesi gerektiğini savunan Mengü, 'Tuvalet için tabii ki mola verecek. Tuvalete gitmek ile namaz kılmak bir mi?' ifadelerini kullandı.'OTOBÜSE Mİ MIÇSIN?'Mengü'nün yaptığı yayında sarf ettiği sözler şöyle:''Tüm dünya bize göre şekillendirilsin, çünkü neden biz böyle istiyoruz' diyorlar. 'Müslümanlara ayrımcılık, tuvalete duruyorsunuz da namaza durmuyorsunuz' falan. 'Tuvalete duruyorsunuz da namaza durmuyorsunuz' denilerek linç edildi firma. Tuvalet ile namaz bir mi? Altıma yapacağım diye otobüse mi mıçsın?'