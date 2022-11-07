Menzili ile düşmana korku verecek! Türkiye'de ilk oldu

Yerli ve milli gemi savar füzesi ATMACA, uzun menzili ve yüksek hedef vuruşuyla Türkiye'nin kıyılarını koruyacak. ROKETSAN, ATMACA silah sisteminin farklı varyantlarını ortaya çıkarmak için tasarım ve test çalışmalarına aralıksız sürdürmeye devam ediyor.Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemisavar silahlarını millileştirme vizyonu kapsamında Roketsan'a ihale ettiği Atmaca projesinde çalışmalar devam ediyor. ATMACA, geliştirme ve güncellemelerle Mavi Vatan'da Mehmetçiğin gücüne güç katacak.ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi 'ATMACA' mavi vatanın çelik kılıcı olacak. Tüm hava şartlarında çalışabilme, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, tekrar hedefleme, görev sonlandırma kapasitesi ve ileri görev planlama sistemiyle (3D routing) hareketsiz ve hareketli hedeflere karşı etkili olacak.ATMACA, Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, Barometrik Altimetre, Radar Altimetre yeteneklerine sahiptir ve hedefini yüksek doğrulukla aktif radar aracısıyla bulur. 220+ km menziliyle ve 88 kg TNT'ye eş değer yüksek patlaycılı parçacık etkili harp başlığı kapasitesiyle hedefini gözlem hattının ötesinde tehdit eder. Veri linki kabiliyeti, ATMACA'ya hedef güncelleme, tekrar saldırma ve görev sonlandırma özelliklerini kazandırır. ATMACA, hedefte zaman, çoklu atışta aynı anda hedef üzerinde olma gibi operasyonel modlara sahip.Uzun menzili, düşük radar izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyeti ile Türk Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak ATMACA, Türk Silah Kuvvetlerinin (TSK) sahadaki manevra kabiliyetlerini ve vuruş üstünlüklerini artırıyor.220 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olan ATMACA gemisavar füzesi; düşük radar izi, yüksek hedef vuruşu ile Türkiye'nin kıyılarını koruyacak. Millî füze; hedef güncelleme, değiştirme ve görev iptali yeteneklerine sahip.Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, Atmaca Türk savunma sanayisinin en kritik silahlarından biri olacak. Türkiye'nin ilk yerli ve milli seyir füzesi olan ATMACA, GPS'den bağımsız, kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle atıldı.ROKETSAN milli füze ATMACA'nın farklı varyantlarını ortaya çıkarmak için gerekli tasarım ve test faaliyetlerini sürdürüyor. ATMACA'nın menzili göz önüne alındığında kıyı savunma amacıyla mobil sahil bataryası olarak kullanımının TSK'ya üstünlük sağlayacağı değerlendirilerek gerekli entegrasyon ve test faaliyetleri başladı.Temmuz 2022'de yapılan test atışıyla ATMACA'nın kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlıklı konfigürasyonu ve mobil araçtan atılabilme gibi ve bir çok yeni kazandırılan yetenekler başarıyla gerçekleştirildi.