Konya merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Konya merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.