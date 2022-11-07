Kanlı Ay tutulması: 2025'ten önce son kez yaşanacak

8 Kasım salı günü, Dünya yaklaşık üç yıl süresince son tam Ay tutulmasını yaşayacak.Dolunayın aldığı tuhaf kırmızımsı renk tonu nedeniyle bu tutulma 'Kanlı Ay' olarak da adlandırılıyor. ScienceAlert'in haberine göre bu haftadan sonra, bir sonraki tam ay tutulması 13-14 Mart 2025`e kadar olmayacak. Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya`dan gözlenebilecek.Tutulma Türkiye`de gündüz saatlerine denk geldiği için izlenemeyecek. Ay tutulması, Dünya`nın Ay ile Güneş arasına girmesi sonucu yaşanan astronomik bir olay.Dünya, Güneş`ten Ay`a doğru giden ışınların önünü kapattığı için, Ay üzerine Dünya`nın gölgesi düşüyor ve bu olaya 'tutulma' adı veriliyor. Kanlı Ay tutulmasında ise Güneş ışınlarının Ay`a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya`nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor.