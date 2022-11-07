Devlet yaralarını sardı! Antalya'da yangından etkilenenler yarın yeni yuvalarına kavuşacaklar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerine bağlı 45 köyde yangın afetinden ağır hasar gören konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda hasar tespiti sonrasında çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı.Açıklamada, bu kapsamda afet bölgesinde ihaleleri tamamlanarak TOKİ eliyle yapımı devam eden 880 konuttan 187 konutun hak sahiplerine teslim edildiği, inşaatı tamamlanmak üzere olan 150 konutun da yakın zamanda teslimatının başlayacağı ifade edildi.Hak sahiplerine ait yanan konutların olduğu yerde yapım imkânı bulunmayan konutların belirlenen toplu alanlarda inşa edilmesiyle ilgili Bakanlık açıklamasında kura çekiminin yarın gerçekleştirileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:.'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle AFAD koordinasyonunda yapımı tamamlanan ve devam eden Akseki'de 23 konut, Gündoğmuş'da 9 konut, Manavgat ilçesinde ise 273 konut olmak üzere toplam 305 konutun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek...Kura çekimi sonrasında yapımı tamamlanan 150 konutun teslimine başlanacak olup inşaatı devam eden 155 konut da tamamlandıkça hak sahiplerine teslim edilecek. Tören 8 Kasım 2022'de Manavgat Gençlik Merkezi Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşecektir.'.'Evlerimiz çok güzel, verilen sözler tutuldu'Yangında evini kaybeden Manavgat Kalemler köyü sakinlerinden Urkiye Özen, 'O gün kara bir gündü. Zaten bir iki gün sonra aklımız başımıza geldi. Evimizi, yerimizi, kaybettik. 40 yıllık birikimim yarım saatte bitti, 40 dakikada. Bir sene içerisinde evimize girdik. Sözlerini tuttular. Bir evin, bir senede yapılması kolay mı? Evlerimiz çok güzel. Cumhurbaşkanımız bize söz verdi, 'Bir yıl içerisinde sizin evinizi teslim edeceğim.' dedi, sözünü yerine getirdi.' ifadelerini kullandıKalemler köyü sakinlerinden Mithat Akça ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:'Cumhurbaşkanımız geldi bizim köyümüze, yangından 3 gün sonra. Cumhurbaşkanımızla biz bir araya geldik, toplandık. Cumhurbaşkanı benim omzuma elini koydu, 'Benim traktörüm gitti, ekmek teknem gitti.' dedim. Üç gün sonra Cumhurbaşkanımız beni kendisi aradı, 'Senin traktörünü yollayacağım, söz.' dedi. Bir hafta, 10 gün sonra traktörler bize geldi, teslim aldık.'Yangın afetinden etkilenen bir başka vatandaş da 'Afetin hemen ertesi günü devletimiz sağ olsun, hemen buradaydı. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya başladık. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve TOKİ'den de Allah razı olsun. Bizi bir an evvel dışarıdan kurtardılar.' diye konuştu.