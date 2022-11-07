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Bakan Karaismailoğlu, Yerel Yönetimler Zirvesi'nde konuştu: Çam ve Sakura metrosunu bu yıl bitmeden açacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu. 183 milyar dolarlık planlı yatırım yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "2053'e kadar 197 milyar dolar yatırım yapacağız. Hangi bölgede hangi projeye ihtiyaç varsa o projeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir bölge fark etmeden yapılıyor." ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, Çam ve Sakura metrosunun bu yıl bitmeden açılacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Yerel Yönetimler Zirvesi'nde konuştu: Çam ve Sakura metrosunu bu yıl bitmeden açacağız
Ekleme: 7.11.2022 - 11:39 Güncelleme: 7.11.2022 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu, Yerel Yönetimler Zirvesi'nde konuştu: Çam ve Sakura metrosunu bu yıl bitmeden açacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

'2053'E KADAR 197 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAĞIZ'

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

'İyi belediyecilik iyi bir planlamadan geçiyor. 2050'ye kadar ulaşıma talep iki katına çıkacak. 2030'da elektrikli araçların payı yüzde 15 olacak.

Scooter gibi araçlar kurallara uygun kullanılmalı. Raylı sistemler, otobüslere yatırım yapmak önemli. Bunların birbirine entegre olması önemli...

Marmaray'ı bir günde 671 bin kişi kullandı. 183 milyar dolarlık planlı yatırım yaptık. 2053'e kadar 197 milyar dolar yatırım yapacağız. İstanbul Havalimanı dünyada transfer merkezi oldu.

'52 İLİMİZ YÜKSEK HIZLI TRENLE BULUŞACAK'

Mühendislik açısından da çok kıymetli işler yapıyoruz. Türkiye'ni ndoğusu batısı fark etmiyor. Hangi bölgede hangi projeye ihtiyaç varsa o projeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir bölge fark etmeden yapılıyor. Saatler süren yolculuklar kısalıyor.

'KANAL İSTANBUL TÜRKİYE'NİN İHTİYACIDIR'

Yüksek Hızlı Trenlerin (YHT) sayısını artıracağız. 52 ilimiz Yüksek Hızlı Trenle buluşacak. Limanlardaki denizlerdeki yatırımlarımız çok önemli.

Çanakkale Köprüsü projesi önemli projelerimizden. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Gaziray da gurur verici projelerimizden bir tanesiydi.

'ÇAM VE SAKURA METROSUNU BU YIL BİTMEDEN AÇACAĞIZ'

AKM-Gar-Kızılay metrosunda son aşamaya geldik.

Burada gözüken mavi hatlar ihalesi yapılmış olan, bitmesi gereken hatlardı. Ama yerinde yeller esiyor... İstanbul'da raylı sistemin tamamı 2019 öncesinin... Çam ve Sakura metrosunu bu yıl bitmeden açacağız.

İBB yönetimi metroya hafriyat dökerek tarihe düştü.

Belediyeler özellikle yaşamı kolaylaştırdığı için kutsal görevlerdir. Bütün şehirlerin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim.'

YEREL YÖNETİMLER ZİRVESİNE KİMLER KATILIYOR?

A Haber'in düzenlediği '21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi' paneline Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı- TBB Başkanı Fatma Şahin, Mamak Belediye Başkanı -ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Esenler Belediye Başkanı-İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu katıldı.

'Geleceğin Belediyeciliğinde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri' konulu panelde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konuşmacılar arasında yer aldı.

'Yerel Yönetimlerde Spor' konulu panelin konuşmacıları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin.

'Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve Inovatif Uygulamalar' konulu panel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı ağırlayacak.

'Sosyal Belediyecilikte Turizm ve Gastronomi' konulu panelin konuşmacıları Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan olacak.

'Yenilenen ve Büyüyen Şehirler' konulu panelde Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan konuşacak.
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