Van'da son bir ayda bin 963 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince 1 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda bin 963 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, cumhuriyet başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda Van İl Jandarma Komutanlığınca 1 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, 'Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda bin 963 düzensiz göçmen, 110 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edilirken, yakalanan göçmen kaçakçıları için gerekli adli işlemler başlatıldı. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla halkın güveni ve huzuru için faaliyetler devam edecektir' denildi.