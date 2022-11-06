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Sırp çete lideri Zeljko Bojanic İstanbul’da yakalandı! Polis bahçede ceset arıyor!

Interpol tarafından tüm dünyada kırmızı bülten ile aranan Sırp çete lideri, dün cinayet şüphesiyle İstanbul’da gözaltına alındı. Türkiye’ye girişte sahte pasaport kullandığı öğrenilen Sırp asıllı Zeljko Bojanic’in yie sırp uyruklu bir kişiyi öldürdüğü ve aranmasının olduğu öğrenildi. Çete liderinin yakalandığı Sarıyer’deki lüks sitede arama çalışmaları sürüyor. Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri İstanbul’da yakalandı. Avrupa’nın en çok aranan 45 suçlu listesinde de yer alan Sırp asıllı Zeljko Bojanic’in, 2014-2015 yıllarında adı yasa dışı uyuşturucu ticareti ile anıldı. Interpol'ün kırmızı bülten ile aranan isimleri arasındaydı. “Boris” takma adını kullanan uyuşturucu baronu, Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul’da yakalandı.

Ekleme: 6.11.2022 - 17:46 Güncelleme: 6.11.2022 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
Sırp çete lideri Zeljko Bojanic İstanbul’da yakalandı! Polis bahçede ceset arıyor!Sarıyer – Eyüp ilçeleri sınırında Cuma akşamı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kazı başlatıldı. İddiaya göre, Balkanlar'da uyuşturucu, yaralama, öldürme gibi birçok olaya karışan Skaljari Suç Örgütü üyesi Risto M. 2020'de İstanbul'da kaçırıldı. Avukatının kayıp müracaatı yapması üzerine çalışma başlatıldı. Polisin yaptığı aramalarda o dönem bir ize ulaşılamadı. İstanbul'da geçtiğimiz Eylül ayında Skaljari Çetesi'nin adı bir kez daha gündeme geldi. Çetenin elebaşı Jovan Vukotiç İstanbul'da öldürüldü. İddiaya göre, Vukotiç'in elebaşı olduğu Skaljari çetesi ve Sırbistan'ın en etkin suç gruplarındandı. Rakip çete olan Kavak ile arasında 2014'ten bu yana husumet vardı. İki grup arasında 2014'te İspanya Valensiya Limanında kaybolan 300 kilo kokain sebebiyle bir dizi çatışma yaşanmıştı. O çatışmalarda bazı suç örgütü üyeleri de öldürülmüştü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü cinayet sonrasında çok sayıda şüpheli yakaladı. O şüpheliler arasında Kavak yöneticileri de vardı.

SARIYER'E GÖMÜLDÜ İDDİASI

İki çete arasındaki çatışmanın ortaya çıkması 2020'de esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Risto M.'yi yeniden gündeme getirdi. Araştırmalarda, Risto M.'nin o dönem kaçırıldığı işkence gördüğü ve Göktürk Mahallesi yakınlarında, Sarıyer ilçesinde boş alana gömüldüğü belirlendi. İddialarla ilgili yapılan araştırmada İnterpol tarafından Kırmızı Bülten'le aranan bir isme de ulaşıldı. Avrupa'nın en tehlikeli 45 suçlusu arasında gösterilen Zerjko Bojaniç düzenlenen operasyonla yakalandı.

KAZI YAPILDI BULUNAMADI

İkametinde arama yapan polis ekipleri, cesedin evin bahçesine gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri kepçelerle Sarıyer'deki çete liderinin oturduğu bu eve geldi. Evinin bahçesi kazıldı. Gün boyu devam eden çalışmalarda maktulün izine ulaşılamadı. Uyuşturucu baronunun Türkiye'ye, "Andelew Belchew Jordan" adıyla sahte pasaport ile giriş yaptığı belirlendi. Kırmızı bültenle aranan Zelyuko Bojanik, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı evde cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemesi ise sürüyor.
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